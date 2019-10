Milan, le prime parole di Pioli alla Tv ufficiale del club: commovente ricordo di Astori

Stefano Pioli ha vissuto una giornata intensa. Il neo-allenatore del Milan ha concesso una breve intervista al canale ufficiale del club, queste le sue parole: “Dobbiamo lavorare insieme, conoscerci e diventare squadra il prima possibile. Ho le idee chiare, dobbiamo concentrarci e pensare soltanto alla prossima partita senza guardarci indietro. Da subito dovrò far capire ai giocatori cosa mi aspetto da loro”. Il pensiero finale va a Davide Astori, cresciuto nelle giovanili del Milan e scomparso tragicamente il 4 marzo del 2018 in un albergo di Udine: ”Sarebbe contento di sapere che sono qui – le parole a Milan Tv, – Davide rimarrà per sempre nei miei pensieri. Era una persona speciale”.