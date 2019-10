Milan, quasi fatta per Pioli: è l’uomo giusto per la salvezza

Milan, svolta salvezza. Sono ore calde in casa rossonera, tra poche ore verrà infatti comunicato l’esonero a Giampaolo. Dopo il tentativo per Spalletti, che sembra ormai sfumato per i problemi nel risolvere il contratto in essere con l’Inter, la scelta della dirigenza è virata su Stefano Pioli.

Panchina Milan, è sempre più confusione: dirigenza allo sbando, con Pioli la situazione rischia di naufragare

Stefano Pioli, l’allenatore giusto per la salvezza. Salvezza obiettivo principale dei rossoneri. Tre vittorie e quattro sconfitte per il Milan, posizione di metà classifica tranquilla ma non troppo. Giampaolo paga tanta confusione (proveniente prima ancora dalla dirigenza, come da noi scritto in altra pagina) e prestazioni non all’altezza. E, nonostante le vittorie negli scontri diretti con Brescia, Verona e Genoa, si è deciso di cambiare. Per evitare che la situazione potesse farsi più complicata, dunque, la società prova a mettere una pezza, chiamando un panchina un allenatore che avrà come unico scopo quello del raggiungimento dei 40 punti, quota permanenza. A parte qualche esperienza discretamente importante (conclusa poco bene, a parte il primo anno alla Lazio), il suo curriculum parla chiaro: squadre medio-basse di A e B condotte ad una tranquilla salvezza (in alcuni casi, in altre c’è stato l’esonero). Identikit chiaro tracciato dal Milan: mancano 30 punti circa all’obiettivo stagionale, a partire dal prossimo scontro diretto contro il Lecce.