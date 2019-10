Milan-Spalletti, clamorose novità: tutti gli aggiornamenti

PANCHINA MILAN – Sono ore decisive per il futuro di Marco Giampaolo e, di conseguenza, per la panchina del Milan. Ormai certo il cambio di guida tecnica in casa rossonera. Luciano Spalletti la prima scelta, voluto soprattutto da Boban. Ma, nelle ultimissime ore sono emerse difficoltà nel trovare l’accordo tra l’allenatore toscano e la sua ex squadra, l’Inter. Spalletti ha due anni di contratto con i nerazzurri e chiede che gli venga pagato almeno un anno, cosa che al momento l’Inter non è disposta a fare. Lo scoglio riguarda la buonuscita che il tecnico di Certaldo pretende dall’Inter, facendone soprattutto una questione di principio. Il contratto in essere prevede ancora due anni di ingaggio, pari a circa 10 milioni di euro. Il punto cruciale è l’ingaggio di un anno, circa 4,8 milioni netti, chiesto dal tecnico come buonuscita, richiesta che ha portato a una brusca frenata in serata. Lo stesso Spalletti avrebbe dato l’ok per il progetto tecnico del Milan e chiesto un biennale con opzione per il terzo a 4 milioni di euro. Cifre che potrebbero stare bene a Elliott, disposto a fare un sacrificio per un tecnico esperto come il toscano. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, e quindi l’Inter troverà un accordo con il tecnico, Spalletti dirigerà il primo allenamento nella giornata di mercoledì. Ma, viste le difficoltà, riprende quota il nome di Stefano Pioli, seguito anche dalle due genovesi.