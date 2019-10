Mondiale a 48 squadre, le indicazioni di Collina ed Infantino

“Rispetto al mio impegno all’Uefa, i problemi si sono moltiplicati per quattromila… Scherzi a parte, solo a pensare di essere presidente della Fifa mi viene la pelle d’oca, e’ una cosa incredibile, spettacolare”. Sono le dichiarazioni del presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante il convegno “Il calcio e i Mondiali” in corso al Teatro Sociale di Trento nell’ambito della seconda edizione del Festival dello Sport. “Non so se ci sia cosa piu’ bella d poter contribuire a far crescere il calcio in giro per il mondo. Ne e’ valsa assolutamente la pena. Il Mondiale a 48? E’ piu’ di un torneo dei popoli, un evento sociale incredibile in cui la gente si ferma per seguire partite di calcio. E’ una conseguenza naturale della globalizzazione del calcio, e’ una sfida di questa nuova Fifa”.

“Il Mondiale a 48? Si puo’ prevedere un numero di arbitri maggiore o anche un maggiore utilizzo di quelli presenti. Si puo’ anche arbitrare di piu’, sapendo che la logistica non sara’ semplice”. Lo ha detto Pierluigi Collina, capo commissione arbitri Fifa. “Credo ci riusciremo: qualche limite c’e’ ma si puo’ aumentare il numero di partite per un arbitro”, ha aggiunto Collina.