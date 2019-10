Morte Mascheroni, i calciatori del Crotone in lacrime dopo il gol

MORTE MASCHERONI – Vittoria per il Crotone nel match del campionato di Serie B contro l’Entella ma è stata comunque una giornata triste per il club calabrese, poche ora fa infatti è morto Sergio Macsheroni, preparatore atletico in seguito ad un incidente stradale. Grande emozione in campo, al momento del primo gol di Simy il Crotone ha dedicato la rete a Sergio, squadra in lacrime per un momento veramente emozionante. Già grande emozione durante il momento di raccoglimento, al termine della partita anche la dedica dell’attaccante Simy che ha voluto salutare e ringraziare per tutto quello che ha fatto il preparatore atletico. Una gioia a metà dunque per il Crotone che ha dovuto fare i conti con un lutto pesantissimo.