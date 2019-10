Morte Squinzi, brividi Di Francesco: il cordoglio dei presidenti De Laurentiis e Cairo

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio”. Con questo tweet il numero uno del Napoli esprime vicinanza alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo. “Il Presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa del Cavalier Giorgio, grande imprenditore e grande uomo di sport”, cosi’ il Torino Calcio su Twitter in ricordo di Giorgio Squinzi.

“Ci lascia un uomo straordinario che le strade del calcio mi hanno fatto incontrare e che, come un papa’, mi ha accolto nella sua magnifica famiglia neroverde”. E’ il commovente ricordo di Eusebio Di Francesco, tecnico della storica promozione del Sassuolo in serie A. “Le ho voluto un gran bene, dott. Squinzi, e le saro’ per sempre riconoscente. Ad Adriana e ai figli le mie condoglianze”.