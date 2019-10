Morte Squinzi, il cordoglio della squadre italiane

MORTE SQUINZI – “Il Presidente Maurizio Setti e tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori di Hellas Verona FC esprimono il piu’ sentito cordoglio e le piu’ sincere condoglianze a famiglia, parenti e amici, nonche’ a tutto il Sassuolo calcio, per la scomparsa del patron del Club emiliano, Giorgio Squinzi, imprenditore di successo e persona di grande spessore umano”. E’ il cordoglio del Verona per la scomparsa del proprietario del Sassuolo Giorgio Squinzi. La Roma “si unisce al dolore di tutto il Sassuolo per la scomparsa di Giorgio Squinzi”.

“Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, grande imprenditore e uomo di sport. Alla sua famiglia e all’U.S. Sassuolo le nostre più sentite condoglianze”.

“L’Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, proprietario dell’US Sassuolo Calcio”.

“Il presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa del Cavalier Giorgio, grande imprenditore e grande uomo di sport”.

“Il Presidente Gaetano Micciche’, anche a nome dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e di tutte le Societa’ della Lega Serie A, esprime le piu’ sentite condoglianze ai famigliari e a tutto il Sassuolo calcio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde che grazie a lui ha saputo affermarsi in Serie A rappresentando al meglio i valori dello sport”.

“S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, Presidente del Sassuolo e si uniscono al dolore della famiglia”.

“Giorgio Squinzi, un grande uomo d’industria e di sport, un dirigente illuminato e appassionato. Il cordoglio di tutto il Milan e’ commosso e rispettoso nei confronti del presidente del Sassuolo. Una figura esemplare da ricordare e da onorare. Sentite e sincere le condoglianze rossonere alla famiglia del presidente Squinzi”.

“E’ con grande dolore che si apprende della scomparsa di Giorgio Squinzi, imprenditore illuminato e proprietario appassionato di una squadra, il Sassuolo, che per diversi anni ha vissuto nella grande famiglia della Serie B. Il nostro Paese perde un punto di riferimento – e’ la riflessione del presidente della Lega B Mauro Balata – uno di quegli uomini capaci con il proprio coraggio di essere faro per l’industria nazionale. Insieme alle associate e allo staff della Lega B mi unisco al dolore della famiglia”.