Morte Squinzi, lunedì i funerali a Milano

MORTE SQUINZI – Sono ore tristi per il mondo del calcio dopo la morte del presidente del Sassuolo Squinzi, con ogni probabilità la partita valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A verrà rinviata. I funerali del patron neroverde si terranno lunedì 7 ottobre alle ore 14.45 presso il Duomo di Milano. Lo rende noto il Sassuolo attraverso un comunicato. La camera ardente sarà invece allestita presso la Casa Funeraria San Siro (via Corelli, 120 a Milano) a partire dalle ore 8 di venerdì 4 ottobre.