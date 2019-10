Morte Squinzi, i ricordi di Prodi e Berardi

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell’amico Giorgio Squinzi. E’ stata una persona di altissimo profilo e capace, nell’arco della sua vita, non solo di costruire un’impresa multinazionale che nel suo settore è dominante, ma di lasciare una impronta indelebile anche nel mondo dello sport amando, con uguale intensità, il ciclismo e il calcio, senza mai separare la sua passione sportiva dall’obiettivo di far progredire, con le sue attività di ricerca, le conoscenze per un maggiore benessere fisico di tutti. Il mio pensiero più affettuoso va alla moglie e ai figli”. Lo afferma in una nota Romano Prodi.

“In queste occasioni si vorrebbe dire tante cose, ma nulla potrà mai esprimere il vuoto che c’è. Sei stato e resterai un grande uomo, pieno di valori e di grandissima umanità. Ti porterò sempre con me”. Così su Instagram Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ricorda il patron del club Giorgio Squinzi.