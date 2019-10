Secondo tanti, per il suo fare a volte esuberante e fuori dalle righe, è uno spacca spogliatoio. Perlomeno queste erano le voci sul centrocampista belga del Cagliari Radja Nainggolan quando giocava nell’Inter. A Dazn, il Ninja risponde a specifica domanda. “All’Inter dicevano che ero uno spacca spogliatoio ma non è così, non ho mai creato problemi a nessuno. Se provi a chiedere in giro, ti risponderanno tutti che sono un grande”.