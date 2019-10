Napoli, Insigne mette alle spalle le polemiche: Mertens punta il record

“Per me e’ importante giocare con questa maglia e, da napoletano, sono orgoglioso di indossarla. Essere capitano dei colori ai quali tengo e’ un sogno che si e’ avverato”. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, che si racconta ai canali social della Lega di serie A dopo le polemiche per l’esclusione in Champions. “Ogni volta che segno al San Paolo e’ un’emozione indescrivibile, perche’ rendo felici i nostri tifosi, che ci sostengono sempre. Avere un pubblico cosi’ e’ fantastico, ci trascinano alla vittoria“, ha aggiunto Insigne. “Noi siamo gli unici ad aver mantenuto l’allenatore dell’anno scorso. Ancelotti – ha detto il capitano del Napoli – e’ stato anche un grande calciatore: lui ha molte doti, ci aiuta molto. Noi lo seguiamo al 100 per 100: quest’anno partiamo da una base sicuramente piu’ solida, oltre al fatto che nel gruppo ci sono giocatori che stanno insieme da 6, 7 anni”. “Sara’ un campionato molto bello, perche’ sono tornati degli allenatori bravi dall’estero: aiuteranno tutta la serie A a crescere. Ci sara’ piu’ di una squadra che puntera’ al titolo”, ha concluso Lorenzo Insigne.

Parla anche Mertens: “Dopo sette anni qui mi sento napoletano. Ho tanti amici qui, ho conosciuto tante persone e mi fa piacere. La gente ha visto che da quando sono arrivato qua do tutto in campo e fuori dal campo provo a vivere come i tifosi. A Napoli è bello vivere, mi piace essere qui. Parlo la lingua, è tutto perfetto”. Sul record di gol di Hamsik. “Se batto il suo record lo chiamo sicuro. Ma prima devo batterlo e speriamo che possa farlo”, ha risposto l’attaccante belga.”La lotta per il campionato è più aperta perché la Juventus ha qualche difficoltà a vincere facilmente come prima, ma sta facendo punti, come l’Inter. Non si possono perdere punti, bisogna continuare a dare tutto, lavorare al 100% e sperare che possa arrivare questa bella cosa”, ha concluso Mertens.