Notizie del giorno – Traballa la panchina della Sampdoria, il calciomercato, infortuni per Sensi e Hysaj

PANCHINA SAMPDORIA – E’ durata pochissimo l’avventura di Eusebio di Francesco sulla panchina della Sampdoria, le parti hanno deciso consensualmente di separarsi dopo un avvio shock di stagione e l’ennesima sconfitta anche contro il Verona. Le parti si incontreranno nelle prossime ore per la definitiva rescissione del contratto, sarà risoluzione del contratto, accordo fondamentale per i blucerchiati per mettere sotto un contratto (I POSSIBILI SOSTITUTI)

LE ULTIME DI CALCIOMERCATO – Il calciomercato è andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo. Altra sconfitta per il Lecce, la seconda consecutiva, la classifica della squadra giallorossa fa paura. Il tecnico Liverani ancora non rischia l’esonero, la dirigenza ha fiducia nell’allenatore. La posizione dell’allenatore Vincenzo Italiano è sempre più a rischio, la dirigenza valuta l’eventuale sostituto, un possibile sostituto potrebbe essere Di Biagio (NOVITA’ PER ROMA, EL SHAARAWY E NEYMAR)

INFORTUNI PER SENSI E HYSAJ – Si sta giocando Inter-Juventus. Partita sul punteggio di 1-1 con i gol di Dybala e Lautaro Martinez. Poco dopo la mezz’ora la gara ha perso uno dei suoi protagonisti. Stefano Sensi ha, infatti, accusato un problema muscolare. Paura poco dopo la mezz’ora di Torino-Napoli per una brutta caduta di Hysaj,terzino albanese. Brutta caduta per l’esterno azzurro, dopo un contrasto con Ansaldi. Hysaj è atterrato a testa in giù. (I DETTAGLI DELL’INFORTUNIO DI HYSAJ) (I DETTAGLI SU SENSI)

