Notizie del giorno – Il colpo di gennaio della Juve, Mazzarri nella bufera, l’annuncio di Marotta sul mercato

IL COLPO DI GENNAIO DELLA JUVE – La dirigenza bianconero ha definito il primo colpo per il mese di gennaio. Si tratta di Matias Soulé, talento di Cordoba da aprile in rotta con il Velez Sarsfield e che per caratteristiche viene paragonato ad Angel Di Maria. Paratici ha giocato d’anticipo ed ottenuto l’ok dal calciatore che sarà della Juve a partire da gennaio. Nel frattempo osservatori bianconeri hanno anche visionato Son del Tottenham con l’obiettivo di tentare un assalto per la prossima stagione.

MAZZARRI NELLA BUFERA – I tifosi del Torino prendono di mira l’allenatore granata dopo i recenti risultati negativi. “Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare”. Questo quanto recita la prima parte di un comunicato dei tifosi. Il Torino andrà in casa della Lazio, ma Mazzarri già rischia ed iniziano a circolare i primi nomi.

L’ANNUNCIO DI MAROTTA SUL MERCATO – “Le difficoltà dell’allenatore sono queste, ma noi valutiamo e vedremo cosa succederà a gennaio nell’ambito di un mercato che offrirà sicuramente poco, ma le opportunità sicuramente siamo pronti a coglierle”. Questo l’annuncio del dirigente nerazzurro Beppe Marotta in merito al mercato di gennaio. (L’ARTICOLO COMPLETO)