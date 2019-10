Notizie del giorno – Lutto in casa Napoli, Ronaldo porta un big alla Juve, le ultime sulla panchina della Samp

LUTTO IN CASA NAPOLI – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni ’50 e ’60. Ha sempre indossato la maglia del Napoli, nella stagione ’61-’62 conquistò una Coppa Italia dopo il successo in finale contro la Spal. Cresciuto nel vivaio della società. debuttò con la prima squadra nella stagione ’55-’56, mentre disputò l’ultima stagione nel 1963. In totale concluse la carriera con 79 presenze in Serie A e 60 in Serie B. In quegli anni il Napoli retrocesse per ben due volte in cadetteria, ma riuscì subito a risalire in massima categoria. Nel 2009, durante le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione dello stadio San Paolo, il presidente De Laurentiis gli consegnò una maglietta commemorativa con il numero 50. (L’ARTICOLO COMPLETO)

RONALDO PORTA UN BIG ALLA JUVE – Bomba dalla Spagna, secondo Don Balon, Pogba potrebbe lasciare il Manchester per la Juventus, il quotidiano spagnolo afferma che Ronaldo ha assicurato al 26enne che avrebbe un ruolo chiave nella formazioni di Maurizio Sarri.

LE ULTIME SULLA PANCHINA DELLA SAMP – Dopo il no di Gennaro Gattuso, per la successione di Di Francesco sulla panchina della Samp in pole è balzato Claudio Ranieri. Missione a Roma per la dirigenza blucerchiata che sta cercando l’accordo economico, incontrato il tecnico e i suoi agenti per un primo confronto: Ranieri ha chiesto garanzie tecniche e un contratto biennale. Cifre richieste giudicate alte dai liguri: la Sampdoria sarebbe pronta ad offrire 1 milione fino a giugno e poi rinnovo automatico in caso di salvezza con un ricco bonus. In caso di nuova risposta negativa si prenderà una decisione tra Iachini e De Biasi, mentre al momento sembrano da escludere le piste Di Biagio e Garcia. I tifosi sperano in un accordo con Iachini: “Non spetta a noi intervenire su questi argomenti – spiega Emanuele Vassallo, presidente Federclubs – ma il legame umano con Iachini dopo la cavalcata per la promozione in A è noto, come la sua conoscenza dell’ambiente blucerchiato”.