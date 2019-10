Panchina Sampdoria, Iachini apre all’accordo ma il tecnico in pole è un altro (a sorpresa)

Panchina Sampdoria – “In questa fase e’ difficile fare dichiarazioni, l’unica cosa che posso dire con certezza e’ che sarei felice di tornare per il rapporto, la stima, l’affetto e il cuore. Si e’ instaurato un grande rapporto con questo ambiente, con tutta la tifoseria per quello che abbiamo vissuto. La Sampdoria e’ nel mio cuore faccio il tifo per lei e posso solo che augurarle le migliori felicita’ e fortune”. Sono le dichiarazioni di Beppe Iachini alla Tv ligure Telenord parlando delle chance di prendere il posto di Di Francesco sulla panchina della Sampdoria. La situazione in casa blucerchiata è in divenire, dopo il no di Gattuso il nome preferito da Ferrero è quello di Ranieri, domani previsto un incontro per provare a convincere l’ex Roma. In caso di altro no verrà presa la decisione definitiva tra De Biasi e proprio Iachini.