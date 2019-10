Panchina Sampdoria, salgono le quotazioni di De Biasi: tutti i dettagli

PANCHINA SAMPDORIA – Sono ore caldissime per quanto riguarda tre panchine del campionato di Serie A, stiamo parlando di Sampdoria, Milan e Genoa che hanno deciso di cambiare allenatore dopo l’ultima giornata. In particolar modo situazione delicatissima per i blucerchiati, la squadra di Di Francesco ha conquistato solo una vittoria in sette giornate ed a pagare è stato proprio l’allenatore ex Roma, nella giornata di ieri è stata firmata la rescissione del contratto, si interrompe così un’esperienza da dimenticare per Di Francesco che non è riuscito a lavorare con serenità in un ambiente caldissimo per via dei problemi societari e che in più ha dovuto fare i conti con l’indebolimento della squadra dopo una campagna acquisti da dimenticare. Sembrava quasi fatta per l’arrivo di Iachini ma nelle ultime ore importanti novità, l’ex Fiorentina Pioli aspetta il Milan, così per i blucerchiati salgono le quotazioni di Gianni De Biasi, in corsa anche Beppe Iachini che piace molto al presidente Massimo Ferrero.