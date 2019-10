Panchina Sampdoria, le ultime su Ranieri: oggi un nuovo incontro, tutti i dettagli

PANCHINA SAMPDORIA – Sono ore decisive per decidere il nuovo allenatore della Sampdoria. Inizio di stagione veramente difficile di campionato per i blucerchiati, il presidente Ferrero dopo la sconfitta contro il Verona ha deciso per il ribaltone in panchina, è stato infatti esonerato l’allenatore Di Francesco. Sul fronte sostituto il primo nome valutato è stato quello di Gennaro Gattuso, l’ex Milan ha però rifiutato la proposta. Le altre soluzioni (De Biasi e Iachini) sono state messe per il momento in standby, il nome principale al momento è quello di Claudio Ranieri. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro con l’ex Roma, è stato raggiunto un accordo dal punto di vista tecnico e sulla squadra non ancora quello economico. Le parti si aggiorneranno nel pomeriggio di oggi con l’intenzione di arrivare alla fumata bianca. Ma Ranieri non è stato mai così vicino alla panchina blucerchiata.