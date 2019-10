Probabili formazioni Bologna-Lazio: recupera Correa, qualche cambio per i felsinei

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LAZIO – Si gioca alle ore 15 di domenica Bologna-Lazio, partita valevole per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti ripartono dal campionato dopo la vittoria in rimonta sul Rennes in Europa League. La squadra di Inzaghi punta a confermarsi dopo i tre punti conquistati contro il Genoa. Il Bologna è in flessione dopo l’ottimo inizio di stagione. Torna Danilo, ci sarà qualche cambio. Simone Inzaghi recupera Correa, dopo il problema che lo ha tenuto fuori in Europa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LAZIO

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Mbaye (Krejci); Poli, Medel (Dzemaili); Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.