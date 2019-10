Probabili formazioni Wolfsberger-Roma: in campo Kalinic, Zaniolo e Pastore

Probabili formazioni Wolfsberger-Roma – Si torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. In campo la Roma, la squadra di Fonseca affronta in trasferta il Wolfsberger, partita sulla carta agevole per la Roma, i giallorossi sono nettamente favoriti ma l’avversario non è comunque da sottovalutare. Il tecnico Fonseca deve fare i conti con qualche infortunio di troppo, per ultimi Pellegrini e Mkhitaryan, spazio dunque al turnover, in campo Diawara, Zaniolo, Pastore e Kalinic.

Probabili formazioni Wolfsberger-Roma

WOLFSBERGER (4-3-1-2): 31 Kofler; 27, Novak, 26 Sollbauer, 15 Rnic, 7 Schmitz; 11 Schmid, 16 Leitgeb, 8 Ritzmaier; 10 Liendl; 9 Weissman, 21 Niangbo.

A disp.: 29 Kuttin, 1 Dobnik, 22 Baumgartner, 4 Gollner, 5 Peric, 39 Golles, 25 Tauchhammer, 19 Sprangler, 17 Steiger, 23 Schofl, 24 Wernitznig, 20 Syla, 34 Schmerbock, 13 Schmidt, 30 Hodzic.

All.: Gerhard Struber

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 5 Jesus, 20 Fazio, 37 Spinazzola; 42 Diawara, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert; 19 Kalinic.

A disp.: 83 Mirante, 23 Mancini, 18 Santon, 11 Kolarov, 21 Veretout, 48 Antonucci, 9 Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.