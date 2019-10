Pronostici Italia-Grecia, Azzurri a un passo dalla qualificazione: le quote di Sisal Matchpoint

L’Italia di Mancini vuole ufficializzare la qualificazione a Euro 2020 con 3 giornate di anticipo. Gli Azzurri, con 6 vittorie su 6 gare, sono a un passo dal traguardo e ora bastano 4 punti contro Grecia e Liechtenstein, fanalini di coda del Gruppo. La squadra di Mancini non vuole interrompere la scia positiva nemmeno contro gli ellenici, che hanno all’attivo solo la vittoria dell’esordio a cui sono seguiti 2 pareggi e 3 sconfitte. La sfida dello Stadio Olimpico è a senso unico secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, il settimo successo dell’Italia vale infatti appena 1.17 mentre per la vittoria degli ellenici si arriva a ben 18 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 6.50. Plebiscito a favore degli Azzurri tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sul segno 1 nel match. Mancini sembra orientato a confermare il tridente d’attacco con Chiesa – Insigne e uno tra Belotti e Immobile con il biancoceleste, fresco capocannoniere con 7 gol in 7 partite in campionato, che sembra in vantaggio. Proprio Immobile, nel “suo” stadio, è il principale indiziato al gol, proposto a 1.75, come primo marcatore è a 3.75 mentre la doppietta vale 4.75. Tra i greci, unica punta è Koulouris, il suo gol a Donnarumma è a 6.00. 18 gol fatti e appena 3 subiti nelle prime 6 gare di qualificazione per gli uomini del Mancio, che anche in questo match sembrano poter vincere senza subire reti: l’opzione Italia vincente a 0 è a 1.52 mentre un gol azzurro in entrambi i tempi è a 1.88. Il 3 a 0 con cui l’Italia ha vinto all’andata potrebbe verificarsi di nuovo, l’opzione è a 5.75.