Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb per la 10^ giornata: possibili sorprese a Roma, Parma e Napoli

PRONOSTICI SERIE A – La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Decima giornata che si apre con Parma-Verona, l’Inter va a Brescia. Mercoledì alle 19 si gioca Napoli-Atalanta. Il grosso del programma è alle 21 con sei partite. Il sorprendente Cagliari riceve il Bologna, la Juventus ospita il Genoa, interessante sfida tra Lazio e Torino. Per la zona salvezza scontro diretto tra Sampdoria e Lecce, la Fiorentina fa visita al Sassuolo, la Roma va a Udine. Chiude il turno il Milan, che giovedì ospita la Spal. Arrivano puntuali i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse dopo i nove pronostici su dieci azzeccati nel weekend, con l’unica pecca della vittoria della Juventus, anche se in alternativa avevamo consigliato l’esito Goal.

PARMA-VERONA OSPITE SEGNA – Il Parma è in grande fiducia dopo la goleada al Genoa e l’ottimo pari contro l’Inter. Il Verona non segna da due partite, ci aspettiamo almeno un gol ospite. Per chi ama il brivido puntiamo sull’X2.

BRESCIA-INTER GOAL – Il Brescia arriva dalla rimonta subita a Genova. Le Rondinelle cercano riscatto davanti al pubblico amico. L'Inter deve tornare a vincere dopo il pari interno contro il Parma. Puntiamo sul goal, ma i nerazzurri potrebbero portare a casa l'intera posta.

NAPOLI-ATALANTA X2 – Il Napoli non sta entusiasmando in campionato. La squadra di Ancelotti avrà anche diverse assenze dietro. L'Atalanta vola e segna a raffica. Negli ultimi quattro incroci ci sono state altrettante vittorie esterne. Due blitz dell'Atalanta negli ultimi due scontri al San Paolo. Partita in cui ci si aspettano tanti gol.

CAGLIARI-BOLOGNA UNDER – I sardi vantano la migliore difesa del campionato. I felsinei hanno segnato in tre trasferte su cinque, ma a Cagliari potrebbero avere difficoltà. Meno di 3 gol negli ultimi 5 scontri.

JUVENTUS-GENOA 1 – Torna titolare Cristiano Ronaldo e puntiamo sul riscatto bianconero. Il Genoa è reduce dalla vittoria in rimonta sul Brescia, ma non sembra poter preoccupare la squadra di Sarri.

LAZIO-TORINO X2 – Lazio reduce dal successo esterno e polemico e Firenze. I biancocelesti non perdono da 4 gare. Granata in un momento di crisi e senza vittorie da 4 partite. Puntiamo sul riscatto della squadra di Mazzarri, capace di battere in esterna già l'Atalanta, sul neutro di Parma. Altra gara in cui ci si aspettano gol da entrambe le parti.

SAMPDORIA-LECCE OVER – Scontro diretto per la salvezza. I blucerchiati sembrano aver trovato qualche certezza in più con Ranieri, ma cercano ancora la vittoria. I salentini sono reduci da due ottimi pareggi contro Milan e Juventus. Tutte le trasferte del Lecce hanno visto finora l'esito Over, così come 10 degli ultimi 12 precedenti.

SASSUOLO-FIORENTINA X2 – Neroverdi reduci dal blitz sul campo del Verona, la Fiorentina ha perso in casa contro la Lazio negli ultimi minuti. Assenza pesante quella di Ribery, ma Boateng è pronto a sfidare la sua ex squadra.

UDINESE-ROMA X2+UNDER – Friulani reduci dalla batosta di Bergamo, prima della quale vantavano la miglior difesa del campionato. I giallorossi vogliono proseguire la loro marcia. Potrebbe verificarsi l'esito Under, con la Roma che potrebbe portare a casa i tre punti.

MILAN-SPAL 1 – I rossoneri sono praticamente obbligati a vincere. Pioli non sembra aver trovato la quadra. La Spal è galvanizzata dal punto ottenuto contro il Napoli, ma ha perso tutte le trasferte giocate sin qui e tutti e quattro i precedenti contro il Milan.