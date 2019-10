Pronostici Serie C, i consigli di CalcioWeb: il Catania può portare a casa un risultato positivo

Pronostici Serie C – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione entra sempre più nel vivo, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria del campionato e per la promozione. Il turno si apre con la partita tra Teramo e Rieti, alta tensione per gli ospiti che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con il ribaltone in panchina. L’Avellino affronta in casa il Rende, il Bari non può permettersi passi falsi nella sfida contro la Cavese, il big match della settimana mette di fronte il Catania contro la Ternana, altra partita che promette spettacolo quella tra Catanzaro e Francavilla, si affrontano Vibonese e Casertana.

Pronostici Serie C