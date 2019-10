Pronostici Serie A, lotta Scudetto: scendono le quote di Inter e Atalanta

Questa sera banco di prova importante per l’Inter di Antonio Conte, attesa a Barcellona per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ma intanto, l’undici nerazzurro in campionato sta volando, con 6 vittorie in altrettante gare. Per quanto riguarda lo Scudetto, la valutazione su Handanovic e compagni, secondo i trader 888sport.it, è scesa ancora rispetto a una settimana fa, passando da 3,75 a 3,50 e avvicinandoli ancora di più alla Juventus, che resta la grande favorita a 1,50. Dietro, il Napoli torna a vincere, ma il passo falso dello scorso turno si fa sentire ancora sulla quota degli azzurri, dati a 6,00, come riporta Agipronews. Incredibile, invece, la progressione dell’Atalanta, terza in classifica, che dopo aver travolto il Sassuolo è balzata da 81,00 a 31,00.