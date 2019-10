Il Ranking Uefa dei calciatori, ecco i migliori: la classifica, cinque gli italiani [DETTAGLI]

La Uefa ha pubblicato il Ranking dei calciatori, la classifica dei migliori giocatori europei stilata in base alle prestazioni nelle rispettive nazionali tra Nations League, amichevoli e gare di qualificazione. Graduatoria, dunque, avviata dal settembre del 2018. Tra i primi 100, 5sono gli italiani, 12 invece i calciatori che militano in Serie A. Non mancano le sorprese, sia in positivo che in negativo.

In ordine decrescente, troviamo all’87° posto l’esterno dell’Inter Valentino Lazaro, che tanto bene sta facendo con la nazionale austriaca. Due juventini tra 76° e 68° posto, Miralem Pjanic e Giorgio Chiellini, quest’ultimo nonostante non giochi in azzurro da giugno. Al 62°, altro italiano, Gigio Donnarumma, mentre due posizioni più sotto c’è il nuovo acquisto dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi. 56° posto per Dries Mertens, 53° per Jorginho, a segno nelle ultime gare con l’Italia. A ridosso dei primi 30, esattamente alla 35^ posizione, c’è l’attuale colonna portante della difesa della nostra Nazionale, Leonardo Bonucci. Al 31° posto, il primo italiano di questa speciale classifica, Marco Verratti, rivitalizzato dalla ‘cura’ Mancini. Tra 25° e 21° posto ci sono Lukaku e De Roon, mentre al 14° c’è un sorprendente Ricardo Rodriguez, che col Milan sta deludendo ma nella Svizzera non fa mancare il suo apporto. Al 13° posto Cristiano Ronaldo, che a suon di gol ha raggiunto tantissimi record anche col suo Portogallo. Il primo calciatore tra quelli che militano in Serie A è De Ligt, che staziona in 4^ posizione. Olanda che praticamente domina in vetta, con il 2° posto di De Jong e il 1°di Depay (3° e Pickford), segno della grande crescita di questa Nazionale dopo alcuni anni bui.