Risultati Ligue 1, 9^ giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

RISULTATI LIGUE 1 – Si torna in campo anche in Francia per la nona giornata della Ligue 1. Turno che si apre con l’anticipo tra Amiens e Marsiglia. Sabato sarà la volta del Psg, che ospita l’Angers. Trasferte per Monaco e Nizza, rispettivamente contro Montpellier e Nantes. Domenica il Lilla riceve il Nimes, il Lione afforonta la trasferta contro il St Etienne. Il programma completo.

VENERDI’

ore 20,45

Amiens-Marsiglia

SABATO

ore 17.30

Psg-Angers

ore 20.00

Brest-Metz

Dijon-Strasburgo

Montpellier-Monaco

Nantes-Nizza

Tolosa-Bordeaux

DOMENICA

ore 15.00

Lilla-Nimes

ore 17.00

Rennes-Reims

ore 21.00

St Etienne-Lione

CLASSIFICA