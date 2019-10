Roma, annunciato il ricorso per la squalifica di Paulo Fonseca: gli argomenti dei giallorossi

La Roma farà ricorso per le due giornate di squalifica più l’ammenda di 10mila euro che il giudice sportivo ha inflitto al tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. Il tecnico era stato espulso per le veementi proteste contro l’arbitro Massa, al termine di Roma-Cagliari. La società giallorossa ritiene troppo severa la sanzione. Per il ricorso la Roma punterà soprattutto sul fatto che Fonseca si è scusato più volte nell’immediato post partita per il proprio comportamento e si è reso conto di aver sbagliato. Per questo due giornate sono ritenute troppe.