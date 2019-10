Roma-Cagliari, Fonseca: “Scelte obbligate, out anche Florenzi. Pressione? Chi non la sopporta coltivi patate”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per allenarci e recuperare. La squadra finora ha risposto bene dal punto di vista fisico e spero di poterci presentare domani a un livello sufficiente per vincere la partita. E’ una di quelle volte in cui sarà più facile per me scegliere e per voi indovinare la formazione”, spiega il tecnico, prima di soffermarsi in particolare sul ruolo di trequartista. “E’ difficile in questo momento per Pastore giocare due partite in così poco tempo. Cristante lo ha già fatto in passato anche se sia lui che Veretout per il nostro modo di giocare non hanno le caratteristiche ideali per questo ruolo. Viste le circostanze, però, la sceltà dovrà per forza ricadere su uno dei due”.

Fonseca conferma poi che “Pau Lopez tornerà titolare” mentre non ci sarà Florenzi: “Non ha recuperato – spiega il tecnico – non si è allenato ed è a casa influenzato”. “L’ambiente romano? Chi non vorrebbe convivere con questa pressione? Chi non può sopportarla, non può fare il calciatore professionista. La pressione c’è sempre quando si vuole vincere, Chi non è capace di sopportarla si prenda un appezzamento di terreno e coltivi patate“, ha concluso l’allenatore della Roma.