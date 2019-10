Roma-Cagliari, le parole di Maran: “Dobbiamo giocare da squadra. Modulo? Abbiamo diverse soluzioni”

“Strada facendo la Roma ha trovato degli equilibri, incontrarla ora è più difficile. Non credo che risentiranno delle fatiche europee, giovedì hanno effettuato un ampio turn-over, quindi ci troveremo davanti ad una squadra composta da giocatori freschi”. Così Rolando Maran, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro la Roma in campionato. “Ha un attaccante, Dzeko, che fa reparto da solo, dovremo essere bravi a schermarlo; due ali fortissime nell’uno contro uno; due trequartisti, Pastore e Veretout, molto forti con caratteristiche diverse. Dovremo cercare di uscire dalla loro prima pressione, il loro punto di forza, ed esprimerci bene a livello di manovra”, ha aggiunto.

“Abbiamo provato diverse soluzioni, dobbiamo essere pronti a cambiare a seconda del copione tattico della partita. Tendenzialmente schiero due attaccanti anche se le dinamiche delle partite in alcuni frangenti possono portare ad usare altri moduli. La nostra crescita – ha detto Maran – passa anche attraverso il mantenimento della nostra identità, senza ricorrere ad accorgimenti che comunque non è vietato adottare, anzi in certi momenti possono agevolarci. Rispetto all’inizio siamo migliorati come compattezza di squadra. Siamo cresciuti nell’avere un equilibrio nelle due fasi. Attraverso l’identità avremo anche continuità di rendimento”, ha concluso Maran.