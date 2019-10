Roma, Dzeko prende sulle spalle la squadra: “vi svelo perchè ho deciso di rimanere”

“Ho firmato per altri tre anni e se li faro’ tutti qui, avro’ giocato per sette anni in questo club. Sara’ il periodo piu’ lungo trascorso nella stessa squadra. Sara’ la squadra con cui avro’ segnato piu’ gol, la squadra con cui avro’ collezionato piu’ presenze. E, ovviamente, la squadra con cui avro’ vinto di piu’, spero. E’ sempre questo l’obiettivo”. Sono le dichiarazioni del centravanti della Roma Edin Dzeko che ha parlato della sua esperienza in giallorosso ai canali ufficiali del club. Il calciatore alla fine ha deciso di rimanere in giallorosso: “Ci sono stati molti fattori che hanno influito. La societa’, l’allenatore, i compagni, tutti. Tutti mi hanno dimostrato quanto mi apprezzassero e quanto volessero che restassi. In fin dei conti, qui mi sono sempre trovato bene. La mia famiglia e’ felice qui, i miei figli sono nati qui. Oltre a questo, vedremo cosa succedera’ a livello di gol. Mentirei se dicessi che non penso a raggiungere quota 100”. Su Fonseca: “Da come inizia a impostare la sessione di allenamento, si capisce subito che e’ uno che sa il fatto suo – ha detto Dzeko – Ha iniziato a trasmettere le sue idee in maniera positiva, e’ sempre disponibile a parlare, a confrontarsi. E’ quello di cui abbiamo bisogno”.

“Penso che l’aspetto importante sia che Fonseca non e’ solamente un allenatore capace, ma e’ anche una persona onesta, aperta, caratteristiche che a volte sono difficili da trovare. L’impatto e’ stato positivo. Fin dal primo giorno abbiamo lavorato duramente e quasi sempre con la palla. Devo dire che ho iniziato a divertirmi sin da subito”. Dzeko è un senatore: “Sono uno dei piu’ anziani, assieme a Kolarov, Fazio e Mirante. Dobbiamo essere un esempio per i piu’ giovani. Ma noi cerchiamo di aiutarli e di portarli sulla strada giusta. Abbiamo bisogno di loro: ogni giocatore, in ogni ruolo, puo’ essere importante per noi in questa stagione, per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo lavorare tutti insieme” ha concluso Dzeko.