Roma, si torna in campo: non si vede Dzeko, in quattro a parte

La Roma ha continuato ad allenarsi a Trigoria in vista delle ripresa del campionato in programma domenica 20 ottobre a Genova contro la Sampdoria. Tra assenze per i nazionali e per gli infortunati. Fonseca ancora non è riuscito a riavere Dzeko che dopo l’intervento allo zigomo anche oggi è rimasto a riposo. Lavoro differenziato per gli infortunati Perotti, Under, Mkhitarian e Florenzi. Quest’ultimo dovrebbe essere il primo a rientrare con il gruppo già a partire dai prossimi giorni. Più lunghi invece i tempi del recupero per Pellegrini, Diawara e Zappacosta che continuano con le rispettive terapie.