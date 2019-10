Ranieri si sta presentando in questi minuti alla stampa come nuovo allenatore della Sampdoria. Questa mattina gli Ultras Tito Cucchiaroni hanno appeso uno striscione nel quartier generale Mugnaini per dare il benvenuto all’ex allenatore di Roma e Leicester: “Mr Ranieri conta su di noi”. Ranieri domenica pomeriggio al Ferraris debutterà con la Roma che ha guidato nella parte finale della scorsa stagione.