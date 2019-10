Dalla seconda divisione alla semifinale di Champions a Football Manager: il club lo assume!

Ci sono storie che sembrano uscite fuori da un videogioco. Storie invece che, proprio da un videogioco, possono condurre alla realtà. E’ possibile passare dall’essere allenatore di un club a Football Manager a far parte dello staff dello stesso nella realtà? Sì, se ti chiami Andrej Pavlovic, hai 22 anni e nel famosissimo videogioco manageriale hai portato la tua squadra dalla seconda divisione alla semifinale di Champions League in 16 anni virtuali.

E’ la storia, raccontata da ‘Il Posticipo’, di un ragazzo di 22 anni che ha incredibilmente, e sorprendentemente, avuto la possibilità di lavorare per la squadra di cui era allenatore, ma soltanto virtualmente. Il club in questione è l’FK Bezanija, squadra serba (nella realtà) retrocessa in seconda divisione e con grosse difficoltà economiche. Il giovane ragazzo, dopo le imprese virtuali, ha deciso di inviare tutte le sue ‘imprese’, quasi per gioco, alla società. Sorprendentemente, come da lui stesso affermato, è stato chiamato per assistere alla prima gara. E’ poi diventato, seppur (per i problemi economici) solo in maniera volontaria, data analyst. Si può passare dal virtuale alla realtà? Ad oggi vi è questa testimonianza.