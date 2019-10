Serie A, la 10^ giornata può dire già tanto: dalla salvezza del Milan ai sogni di Cagliari e Atalanta

Un altro turno di Serie A è iniziato. Ieri le vittorie di Verona e Inter. Gli scaligeri hanno espugnato il Tardini di Parma, facendo un importante salto in avanti e inguaiando sempre di più squadre come il Milan. L’Inter continua il duello con la Juventus. I nerazzurri hanno vinto sul difficile campo del Brescia e si sono issati nuovamente in testa alla classifica. I bianconeri saranno chiamati a rispondere in serata contro un Genoa rivitalizzato da Thiago Motta. In serata anche Sassuolo-Fiorentina, Udinese-Roma, Cagliari-Bologna e Lazio-Torino. Scontri tra squadre che lottano per la salvezza e squadre che ambiscono a qualcosa di diverso.

Il Sassuolo, dopo un avvio promettente, si è leggermente arenato, ma ha trovato una vittoria fondamentale nello scorso turno sul campo del Verona. Stop anche per la Fiorentina, che ha conosciuto nuovamente la sconfitta contro la Lazio, dopo una serie di risultati utili. Sfida che promette spettacolo.

Rischia grosso Tudor. L’Udinese è reduce dalla batosta di Bergamo (7-1 contro l’Atalanta). I passi in avanti visti fino a qualche settimana fa sono spariti in un solo pomeriggio. E l’allenatore croato è tornato sulla graticola. La Roma, dopo il successo contro il Milan, vuole continuità. Anche Fonseca dà fiducia all’undici che ha battuto i rossoneri e prova ad inserirsi nelle zone altissime della classifica.

Cagliari e Bologna viaggiano spedite. I sardi si possono definire la vera sorpresa di questo avvio di stagione. La squadra di Maran è a ridosso della zona europea e non vuole smettere di sognare. La squadra di Mihajlovic è tornata a sorridere con il successo contro la Sampdoria. Un’eventuale vittoria in Sardegna aprirebbe anche ai felsinei scenari europei.

La Lazio è tornata a viaggiare verso le zone alte della classifica. Il successo contro la Fiorentina ha ridato fiducia all’undici di Simone Inzaghi. Avversario di giornata il Torino, mezza delusione di questo avvio. Negli ultimi anni i granata hanno sempre lottato per le zone nobili, in questa stagione non sembrano in grado, nonostante la rosa non sia cambiata un granché. L’eventuale blitz cambierebbe gli scenari.

Molto intricata la lotta salvezza. La Sampdoria riceve il Lecce. La squadra di Ranieri è obbligata a vincere. I blucerchiati stanno mostrando parecchie lacune sia in fase difensiva che in fase offensiva. Nelle ultime stagioni Quagliarella è stato assoluto protagonista dei risultati della Sampdoria. Una stagione fin qui non esaltante del bomber di Castellammare di Stabia, oltre all’addio di Giampaolo che aveva dato un’impronta precisa alla Doria, sono i motivi principali di questa situazione. Di Francesco non è riuscito a far vedere il suo gioco, qualche miglioramento con Ranieri, ma ora servono i tre punti. Al “Ferraris” arriva un Lecce galvanizzato dai pareggi contro Milan e Juventus. I salentini hanno sfoderato tutte le loro armi e messo in mostra delle buone trame di gioco. Le carte a disposizione di Liverani ci sono, l’importante è calare quelle giuste.

A chiudere il turno sarà Milan-Spal. Sembra incredibile a dirlo ma si tratta di un delicato scontro salvezza. I rossoneri hanno incontrato enormi difficoltà prima con Giampaolo, poi con Pioli. I risultati latitano e la classifica piange, così come i tifosi rossoneri, abituati da anni a risultati deludenti, ma mai come in questa stagione. Il rischio retrocessione c’è e vedendo giocare il Milan non è nemmeno così lontano dalla realtà. Pioli proverà a rispolverare Piatek. Il pistolero sta sparando a salve ultimamente, ma ha trovato il gol contro il Lecce entrando dalla panchina. Ora per il polacco è ora di sparare i colpi in canna. La Spal ha ritrovato certezze nel pareggio contro il Napoli e arriva a San Siro forte del suo gioco e delle idee di Semplici. Un ex che ha già punito come Petagna guiderà la squadra ferrarese al Meazza. Non sarà facile per il Milan portare a casa i tre punti, ma non si può prescindere dal farlo, altrimenti…

Ad aprire il mercoledì sarà, però, Napoli-Atalanta. Una delle gare più attese, se non la più attesa, del turno. Due squadre che hanno giocato il calcio migliore degli ultimi anni. I partenopei stanno trovando qualche difficoltà in campionato, mentre viaggiano spediti in Champions. Ancelotti cambierà qualcosa, specialmente davanti. Mertens è apparso stanco contro la Spal, potrebbe toccare a Lozano, che dovrà giustificare il suo acquisto con una prestazione eccellente. L’Atalanta arriva al San Paolo forte del 7-1 rifilato all’Udinese. La Dea incanta, attraverso un gioco piacevolissimo che quando trova spazi regala il meglio. Gomez e compagni vorranno proseguire a stupire. Paradossalmente si affrontano il Napoli, meglio in Champions che in campionato, e l’Atalanta, meglio in Serie A che in Europa. Napoli-Atalanta è già un mezzo crocevia. Chi uscirà vincitore da questo scontro potrà continuare a sognare.