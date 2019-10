Serie A, le ultime dai campi: infortunio per Zaza, novità in casa Atalanta, buone notizie per la Lazio

Si avvicina la settima giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, si gioca infatti il big match per lo scudetto tra Inter e Juventus, ecco tutte le ultime notizie che riguarda i club.

PARMA e SPAL- La squadra di D’Aversa contro la Spal. A inizio settimana, Felipe, Kurtic e Valoti sono stati reintegrati, nel 3-5-2 la Spal si schiera con Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Sala, Murgia, Kurtic, Missiroli, Reca; Petagna, Moncini. Nel Parma Roberto Inglese ha superato la tonsillite, confermato Kulusevski, out Laurini, in dubbio Darmian.

CAGLIARI – Assente Llavan, out per un fastidio muscolare all’adduttore sinistro, e Lykogiannis, alle prese con un dolore al tendine D’Achille destro, in difesa conferme di Cacciatore e Pellegrini sugli esterni e con la coppia di centrali Pisacane-Ceppitelli, sulla corsia opposta sono Ionita e Rog a giocarsi il posto.

LAZIO – Buone notizie per Inglese che ha ritrovato in gruppo Correa dopo una settimana di stop. L’argentino aveva accusato un affaticamento all’adduttore della coscia e potrebbe tornare dal primo minuto. In difesa si rivedranno Luiz Felipe e Radu insieme ad Acerbi. A centrocampo dal 1′ Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto con Lulic.

GENOA – Fiducia in Saponara, il sacrificato sarebbe a questo punto Lerager con Schone e Radovanovic intoccabili. Out Barreca, al suo posto Pajac, in attacco Pinamonti ha vinto il ballottaggio su Sanabria per fare da spalla a Kouame, in difesa c’è Zapata.

SAMPDORIA – Salgono le quotazioni di Chabot rispetto a Ferrari con Murillo in panchina. A centrocampo Jankto confermato, Rigoni alle spalle di Quagliarella e probabilmente Gabbiadini, favorito su Caprari e Bonazzoli. Sicuramente out gli infortunati Maroni, Thorsby e Linetty.

BOLOGNA – I rossoblu dovranno fare a meno dello squalificato Soriano e dell’infortunato Dijks, rientra il difensore Danilo. A destra confermato il giapponese Tomiyasu, a sinistra Krejci o Mbaye. Dubbi in attacco con Svanberg o Palacio dietro le punte. Santander titolare.

VERONA – Di Carmine non ce la fa, spazio ancora a Stepinski. In difesa ballottaggio tra Dawidowicz e Kumbulla con il giovane albanese favorito.

LECCE – Lapadula e Farias sicuramente non saranno della partita, mentre il terzo attaccante, il senegalese Babacar, potrebbe al massimo essere convocato. In campo La Mantia, confermato Falco.

FIORENTINA – Contro l’Udinese si dovrebbe vedere dal 1′ la stessa Fiorentina scesa in campo negli ultimi quattro impegni, in porta Dragowski, difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, centrocampo con Lirola a Dalbert esterni, Badelj in regia, il duo Castrovilli-Pulgar interni, e in attacco la coppia Chiesa-Ribery.

ROMA – Dzeko torna tra i titolari, out capitan Florenzi, alle prese con un’influenza che anche oggi non gli ha permesso di allenarsi.

INTER – Lukaku ha lavorato in gruppo e sarà della partita dal primo minuto. centrocampo D’Ambrosio resta favorito su Candreva, Barella, Brozovic, Sensi e Asamoah completeranno il reparto. In attacco Lukaku affiancherà Martinez.

ATALANTA – Probabile l’innesto dall’inizio del colombiano Muriel al posto di Zapata. A centrocampo Gosens favorito su Castagne, così come Malinovskyi sul Papu Gomez.

UDINESE – Tudor ritrova De Paul che rientra dalla squalifica. Okaka favorito in attacco su Lasagna, out Becao alle prese con un problema muscolare; dovrebbe sostituirlo De Maio.

TORINO – A tenere banco, oggi, sono state le condizioni di Zaza, che oggi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, i quali hanno confermato l’affaticamento muscolare al polpaccio destro.