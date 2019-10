Serie C, le migliori 20: ecco come sarebbe la classifica se ci fosse un unico girone

Premessa. Non è una classifica reale. Non può esserlo visto che si prendono in considerazione tre gironi diversi, con forza e caratura delle avversarie differenti e conseguentemente con somma punti che sarebbe potuta variare da raggruppamento a raggruppamento. Per intenderci, magari il Monza avrebbe fatto meno punti in un più complesso girone C e la Reggina di più in un più semplice girone A.

Ma non lo sappiamo. Non ci importa. Il nostro unico interesse, diventata curiosità, è stato andato a capire quali sono al momento le migliori 20 squadre della Serie C. In una settimana senza Serie A e B, l’attenzione si è spostata sulla terza serie, con gli occhi puntati come sempre sul girone meridionale e sulle splendide cornici di pubblico di Reggio Calabria e Bari. Così ci siamo posti una domanda: come sarebbe potuta essere, in barba a logiche di partecipazioni geografiche, avversari e premesse di cui sopra, la classifica della Serie C italiana se fosse esistito un unico girone? Abbiamo così messo assieme, nel più semplice dei calcoli, le squadre che hanno ottenuto più punti nei tre gironi.

Comanda il Monza, dall’alto dei suoi 24 punti. A seguire il Padova (capolista del girone centrale), staccata di due punti. A contendersi l’ultimo gradino del podio Potenza (prima nel raggruppamento meridionale) e Renate, seconda nel girone B. Classifica molto corta, ovviamente. Tra la prima e la ventesima ci sono soltanto 9 punti. Le ultime due, Catania e Paganese, sono infatti a 15, così come la Pro Patria, fuori però da questa speciale graduatoria a causa di una differenza reti più bassa.

Come si può vedere, tante le sorprese, così come non mancano (a parte qualcuno) le squadre più accreditate alla promozione diretta. Ecco di seguito la speciale classifica.