Clima tutt’altro che tranquillo in casa Avezzano, compagine che milita nel girone F di Serie D. I calciatori, infatti, questo’oggi hanno deciso di scioperare e non allenarsi. Motivo? Il mancato pagamento degli stipendi. Situazione delicata, dopo l’esonero del tecnico Mecomonaco non è ancora arrivata la firma di Alessandro Del Grosso, allenatore individuato dalla società come suo sostituto. Tifoseria in fermento e preoccupata dagli ultimi eventi.