Gli ‘invincibili’, tutte le squadre ancora imbattute dalla Serie A alla Serie D: dalla Juve alla Reggina fino al… Vastogirardi

Serie A e Serie B si sono fermate per lasciare spazio alle Nazionali, non Serie C e Serie D che hanno continuano a regalare spettacolo con una giornata veramente avvincente e che ha dato indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. In particolar modo grande entusiasmo in casa Palermo, il club rosonero è partito dalla Serie D dopo il fallimento e può vantare già un importante record. La squadra di Pergolizzi è l’unica formazione in Italia dalla serie A alla serie D a punteggio pieno frutto di sette vittorie su sette partite disputate, in totale sono 13 le formazioni imbattute. In Serie A presente la Juventus che continua il dominio in Italia e che ancora non ha mai perso, il Serie B c’è invece il Benevento di Filippo Inzaghi che punta senza mezzi termini alla promozione in massima categoria. In Serie C sono invece due le squadre: Reggio Audace nel girone B e la Reggina nel girone C, stesso ruolino di marcia per entrambe con 5 vittorie e 4 pari. In serie D, sono in totale 9 le formazioni imbattute: si tratta di Luparense, Campodarsego e Clodiente nel girone C; Mantova e Fiorenzuola nel girone D; l’Albalonga nel girone E; il fenomeno Vastogirardi (appena 700 abitanti nell’Alto Molise) nel girone F; la Turris nel girone G ed infine il Palermo nel girone I.