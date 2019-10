Stadio Fiorentina, polemica Firenze-comune limitrofi: tutti i dettagli

“Leggo che il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dichiarato che si battera’ in tutti modi contro lo stadio a Campi. Sono dichiarazioni sorprendenti da parte di chi guida la Citta’ Metropolitana”. Sono le dichiarazioni dal suo profilo Facebook di Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, località limitrofa a Firenze che si è offerta per costruire il nuovo stadio. “Nessuno di noi lavora contro lo stadio a Firenze, non e’ una competizione tra sindaci ma un problema da risolvere insieme per il bene del nostro territorio-ha aggiunto Emiliano Fossi-. Noi ci siamo resi disponibili quindi per offrire alla nostra squadra di calcio e alla nuova societa’ di Rocco Commisso l’opportunita’ di uno spazio adeguato per realizzare una struttura cosi’ importante in tempi rapidi e con grande beneficio per la Viola”.