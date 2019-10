Stadio San Siro, il presidente del Milan Scaroni allo scoperto e non mancano i fischi…

“Perchè un nuovo stadio? Tutti amiamo lo stadio Meazza, ci sta nel cuore come a tutti i tifosi. Ma vogliamo uno stadio moderno, sicuro per le famiglie. Uno stadio per tutti, per avere servizi che oggi non ci sono”. Sono le importanti dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, aggiornamenti nella sala consiliare del Municipio 7, a due passi da San Siro, in un incontro per discutere del progetto per un nuovo stadio a Milano. “Esattamente come quello che hanno tutte le altre grandi squadre di calcio con cui ci confrontiamo”, ha aggiunto fra qualche fischio dei presenti. La situazione è ancora in divenire e servirà ancora del tempo per avere le idee più chiare.

“Non siamo ai dettagli, siamo ancora nella fase di masterplan. I due progetti non sono definitivi, dobbiamo ascoltare i cittadini e tutti gli interessati al confronto”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello. “Non abbiamo fatto un monologo, abbiamo solo seguito un iter previsto dalla legge – ha precisato Antonello – Siamo qui perche’ vogliamo dialogare. Ci teniamo perche’ la presentazione del progetto e’ solo l’inizio di un percorso di dialogo con cittadini e tifosi. I progetti prevedono interventi importanti sui quartieri con relativi miglioramenti, ma ci sono anche altri progetti meno specifici perche’ vogliamo prima ascoltare voi”.