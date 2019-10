Torino, inammissibile il ricorso contro Mazzarri

Buone notizie per il Torino, l’allenatore Walter Mazzarri sarà infatti in panchina nella prossima giornata del campionato di Serie A sul campo dell’Udinese. Lo rende noto il club granata aggiungendo che “la Corte Federale d’Appello pronunciandosi definitivamente sul reclamo per revocazione proposto dal Presidente Federale, lo ha dichiarato inammissibile“. Seconda vittoria del Torino dopo quella alla Corte Sportiva Nazionale che aveva annullato la squalifica dopo il doppio cartellino giallo in Parma-Torino. Fino al momento stagione altalenante per il Torino che adesso cerca continuità di risultati per risollevarsi in classifica. Con Mazzarri in panchina.