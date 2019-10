Torino, Mazzarri nella bufera: i tifosi chiedono l’esonero, 3 nomi in caso di ribaltone

E’ una situazione delicata in casa Torino, la stagione dei granata può essere sicuramente considerata al di sotto delle aspettative, il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La squadra adesso si prepara per la gara contro la Lazio, trasferta molto difficile e l’allenatore Walter Mazzarri è finito sul banco degli imputati non solo per i risultati ma anche per alcune dichiarazioni. Ecco il comunicato dei tifosi: “Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare”.

“La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere. E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettalo, secondo noi. Non deve!”.

Panchina Torino, Mazzarri a rischio

Mazzarri rischia grosso, nelle prossime due partite il Torino affronterà due squadre proibitive, prima la Lazio in trasferta, poi la Juventus in un derby infuocato, in caso di doppio ko il presidente Cairo potrebbe pensare al ribaltone in panchina. Mazzarri è sicuramente un buon allenatore ma nelle ultime partite ha perso fiducia e le prestazioni non sono state all’altezza, nel mirino anche le idee tattiche con il modulo (3-5-2) che non sembra sfruttare le caratteristiche della squadra, penalizzato è sicuramente il botto dell’ultima finestra di mercato, Verdi. Il Torino quindi sembra guardarsi intorno e le soluzioni non mancano. La più interessante è l’ex Milan Gennaro Gattuso che dopo aver rifiutato la Sampdoria sarebbe interessato al progetto granata. Le altre idee sarebbero quelle di Davide Nicola e Cesare Prandelli.