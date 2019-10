Torino-Napoli, momenti di tensione durante il match: tifoserie quasi a contatto

Qualche momento di tensione, per fortuna senza conseguenze, poco dopo il fischio d’inizio di Torino-Napoli. Una cinquantina di sostenitori napoletani, infatti, ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Il gruppo di tifosi del Napoli ha iniziato a urlare “ultrà, ultrà” e ha lanciato provocazioni contro i sostenitori granata. Gli steward hanno circondato i tifosi ospiti giunti in ritardo, che sono stati identificati e videoripresi dagli agenti della Digos. Per 59 persone si sta valutando l’adozione di un provvedimento Daspo e sanzioni amministrative per la violazione del regolamento d’uso dello stadio.