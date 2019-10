La trans Guendalina Rodriguez shock: “Mi hanno beccata con un giocatore del Milan, vi dico chi è”

Nuova confessione della trans Guendalina Rodriguez. Famosa per l’incontro con Mauro Icardi e le polemiche che ne sono seguite con Wanda Nara, tra risposte e litigi, la Rodriguez è tornata a far parlare di sé attraverso Twitter. Un messaggio di poche righe, ma significative. Il riferimento è stavolta all’altra sponda di Milano, quella rossonera e alla presunta relazione con un calciatore del Milan. Si tratta di Suso. In basso l’inequivocabile tweet di Guendalina Rodriguez.

purtroppo sarà destino ma.che ci posso fare se incontro solo calciatori?? mica vado fuori agli stadi o allenamenti a rimorchiarli quindi rilassatevi .. il calciatore che sono stata beccata qui nel weekend#Milanese è un giocatore del #Milan ed è #suso . poi vedrete le foto — Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) October 13, 2019