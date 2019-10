Pioli è il nuovo allenatore del Milan: i dettagli del contratto e il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale. Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. L’ex tecnico della Fiorentina ha firmato un contratto biennale a 1,5 milioni di euro. Bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione in Champions League in questa stagione. Alle ore 13 la presentazione ufficiale, nel pomeriggio Pioli dirigerà il primo allenamento. Questo il comunicato del Milan.

“AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Stefano Pioli.

Nato a Parma il 20 ottobre 1965, Stefano Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999. Nel 2006 il debutto in Serie A con il Parma e successive esperienze professionali con altre società di Serie A come Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter, prima di allenare la Fiorentina dal 2017. Stefano Pioli ora si unisce al Milan con un contratto biennale.

Il Club rivolge a Stefano e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro”.