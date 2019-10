Le ultime dai campi – Tutti gli aggiornamenti sugli infortunati e le novità di formazione

PARMA-VERONA – Ha i giocatori letteralmente contati Roberto D’Aversa per la sfida di domani con il Verona. Oltre a Cornelius, Inglese, Alves e Laurini la sfida con l’Inter di sabato ha fermato anche Riccardo Gagliolo. Una situazione d’emergenza che il tecnico supererà inserendo Pezzella come terzino sinistro e, a centrocampo, Barillà per Hernani in supporto della fase difensiva. In attacco, dopo la bella prestazione con i nerazzurri, Karamoh dovrebbe essere confermato. Juric può tirare un sospiro di sollievo. Recupera Veloso assente nella gara persa contro il Sassuolo e anche Amrabat sarà regolarmente al suo posto. In attacco ballottaggio tra Di Carmine e Stepinski, come ha ammesso lo stesso Juric in conferenza stampa: “Stepinski o Di Carmine? Mi porterò questo dubbio fino a domani”.

BRESCIA-INTER – Non mancano i rebus da risolvere per Corini. Al palo ci sono sempre Torregrossa, Magnani, Dessena, Tremolada a Chancellor che ha rimediato uno stiramento al flessore. La coperta è particolarmente corta in difesa dove ci sono solo due centrali: Cistana e Gastaldello con quest’ultimo che giocherà titolare per la prima volta in stagione. A centrocampo ballottaggio Zmrhal-Romulo. In attacco Balotelli e uno tra Ayé Matri. Donnarumma dovrebbe partire ancora dalla panchina. Scelte praticamente obbligate per Antonio Conte che, contro il Brescia, schiera gli stessi giocatori scesi in campo contro il Parma nel pareggio di sabato. Non recuperano Vecino e Sensi, quindi a centrocampo confermati Brozovic e Gagliardini, con Candreva e Biraghi sulle fasce. In attacco quarta partita consecutiva per la coppia Lautaro-Lukaku. In difesa, potrebbe non essere rischiato de Vrij non al meglio della condizione e al suo posto dovrebbe giocare Godin, con Skriniar e Bastoni.

NAPOLI-ATALANTA – Kevin Malcuit si aggiunge all’infermeria del Napoli. Il terzino francese si è procurato contro la Spal una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Niente Atalanta anche per Hysaj, Manolas e Mario Rui, che proseguono le loro terapie, mentre Ancelotti recupera Maksimovic. Davanti tutti bene, con il tecnico che prepara il turnover. Potrebbe giocare dall’inizio Lozano. Nell’Atalanta, sulle corsie uno tra Hateboer e Castagne può riposare per far spazio a Gosens sulla sinistra, mentre dietro Toloi è l’unico certo del posto: Masiello è reduce da una botta al ginocchio anche se oggi si è regolarmente allenato, Djimsiti può giocare al centro o sui lati senza convincere in entrambe le soluzioni. In mezzo De Roon e Pasalic hanno Freuler come alternativa; davanti, sempre Gomez tra le linee con Ilicic e Muriel di punta.

CAGLIARI-BOLOGNA – Nel Cagliari chi è’ stato maggiormente impiegato contro i granata ha svolto un allenamento defaticante tra campo e palestra, mentre gli altri hanno iniziato la seduta con la fase di attivazione, seguita da circuito di agilità e rapidità con palla. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto. Si sono allenati regolarmente anche Cacciatore, Lykogiannis e Ragatzu. Dijks, Destro e Medel hanno iniziato gli allenamenti differenziati: per loro, però, niente Cagliari. Tempi lunghi, invece per Destro e Tomiyasu. Santander, Svanberg e Orsolini sperano di ritrovare la maglia da titolari nell’ottica del turn-over.

JUVENTUS-GENOA – Nessuna lesione per Pjanic, che riposerà in ogni caso contro il Genoa. Il regista bosniaco sarà sostituito da Bentancur, con Matuidi e Khedira al suo fianco. Douglas Costa è ormai pronto per il rientro, anche se difficilmente avrà una maglia da titolare contro i liguri: in attacco Dybala giocherà a fianco di Cristiano Ronaldo, con Higuain in panchina. Demiral potrebbe sostituire Bonucci. Per la sfida di Torino contro la Juventus Thiago Motta dovrà fare a meno ancora degli infortunati Favilli, Sturaro, Pajac e Criscito mentre non vi sono giocatori in squalifica. Potrebbe giocare da titolare Kouamé, cerca spazio anche Agudelo.

LAZIO-TORINO – Non sembra destare particolare preoccupazione il fastidio al ginocchio di Ciro Immobile. Con lui in attacco, è ballottaggio tra Caicedo e Correa con il primo favorito. Nella logica del turn over dovrebbe tornare titolare anche Marusic. Possibile anche il rilancio di Bastos in difesa al posto di Luiz Felipe. Dubbio anche in regia, dove Cataldi o Parolo potrebbero dare il cambio a Leiva. Dopo il recupero di Berenguer torna al completo la rosa di Mazzarri. Probabile qualche cambio rispetto al Torino che ha pareggiato con i sardi: in difesa Lyanco riprenderà il suo posto al fianco di Izzo e Nkoulou, sostituendo Djidji, mentre Ansaldi dovrebbe tornare sulla fascia lasciando il posto a Meité. In attacco confermato Belotti, mentre Iago Falque è in vantaggio su Verdi per giocare al suo fianco.

SAMPDORIA-LECCE – Era presente anche il patron Massimo Ferrero questa mattina al centro sportivo di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti della Sampdoria in vista della gara di mercoledì col Lecce al Ferraris, ripresa guidata da Ranieri. Non è ancora pronto Karol Linetty che ha svolto solo una parte del lavoro insieme al resto del gruppo. Depaoli pronto ad occupare la fascia destra di centrocampo mentre Ekdal ha recuperato e giocherà dal primo minuto. In attacco Gabbiadini e Quagliarella. Nel Lecce di Liverani Diego Farias, infortunatosi nel match contro la Juventus ha rimediato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, questo il responso medico. Da valutare i tempi di recupero. Programma di lavoro personalizzato per lo sloveno Zan Majer, a causa di una infiammazione tendinea.

SASSUOLO-FIORENTINA – Difesa confermata per De Zerbi: Muldur, Romagna, Marlon, Peluso. A centrocampo, esclusi Bourabia e Mazzitelli per infortunio, una possibilità per Locatelli che rientra nell’undici titolare con Obiang, che sostituisce Magnanelli, e Duncan. Nel reparto offensivo, favorito Traoré come trequartista alle spalle di Berardi e Caputo. Per la trasferta contro il Sassuolo la Fiorentina dovrà fare a meno degli infortunati Caceres e Lirola, out ieri sera nel corso della gara con la Lazio, e degli squalificati Ribery e Ranieri. Titolari Ceccherini e Boateng.

UDINESE-ROMA – Igor Tudor dovrà rinunciare ancora a Stryger Larsen anche per il turno infrasettimanale. Salterà la gara contro i giallorossi anche Opoku, squalificato dopo l’espulsione contro l’Atalanta. Dopo la vittoria sul Milan la Roma è tornata subito ad allenarsi in vista della trasferta di Udine. Chi non ha giocato coi rossoneri ha lavorato sul campo mentre gli altri sono rimasti a fare lavoro di scarico in palestra. Buone notizie per Fonseca visto che Under ha svolto la seduta col gruppo, e con l’Udinese tornerà anche Kluivert.

MILAN-SPAL – Bonaventura e Caldara tornano a disposizione di Stefano Pioli: i due questa mattina hanno lavorato con il gruppo nell’odierna seduta mattutina. Nella formazione titolare potrebbero essere schierati dal primo minuto Piatek e Bennacer. Infermeria spallina al lavoro dopo la gara di ieri col Napoli: due i giocatori usciti con problemi muscolari ed in forte dubbio per la partita di giovedì sera al Meazza col Milan. Si tratta del difensore Igor, molto probabilmente costretto al forfait, e del centrocampista Kurtic le cui condizioni andranno monitorate di giorno in giorno.