Under 21, i convocati di Nicolato per le trasferte contro Irlanda e Armenia

Continua la marcia alla qualificazione all’Europeo Under 21 per l’Italia, adesso una doppia trasferta in Irlanda (10 ottobre) e Armenia (14). L’allenatore Paolo Nicolato ha convocato 23 calciatori, che si raduneranno domenica sera a Milano e voleranno il giorno seguente verso Dublino. Presente il centrocampista della Salernitana, Fabio Maistro; il difensore Luca Pellegrini e il centrocampista Tonali. In attacco: oltre a Kean, in forza all’Everton, si rivede Cutrone, del Wolverhampton. L’elenco dei convocati. Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani); Mattia Del Favero (Piacenza); Alessandro Plizzari (Livorno). Difensori: Claud Adjapong (Verona); Alessandro Bastoni (Inter); Enrico Delprato (Livorno); Matteo Gabbia (Milan); Riccardo Marchizza (Spezia); Luca Pellegrini (Cagliari); Luca Ranieri (Fiorentina); Marco Sala (Virtus Entella). Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia); Davide Frattesi (Empoli); Manuel Locatelli (Sassuolo); Giulio Maggiore (Spezia); Fabio Maistro (Salernitana); Sandro Tonali (Brescia); Niccolo’ Zanellato (Crotone). Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers); Moise Kean (Everton); Andrea Pinamonti (Genoa); Gianluca Scamacca (Ascoli); Riccardo Sottil (Fiorentina)