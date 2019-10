L’uomo del giorno – George Weah, un calciatore impegnato nel sociale: e quel gol rimasto nella storia…

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata a George Weah, ex attaccante del Milan ed attuale presidente della Liberia che compie 53 anni. Un forte impegno per il sociale da parte dell’ex calciatore africano, soprattutto nella lotta al razzismo.

Dotato di grande forza fisica, era un attaccante completo, in grado non solo di far gol ma anche di entrare nelle azioni d’attacco della squadra, fornendo spesso assist. E’ stato il primo Pallone d’Oro non europeo a vincere questo trofeo ed è tutt’oggi considerato tra i calciatori africani più forti di sempre. Dopo essere cresciuto in patria, nel 1988 passa in Francia, al Monaco, con cui mette a segno quasi 50 reti in 4 anni. Rimane oltralpe, la sua nuova squadra è il Paris Saint Germain, con cui vince il campionato francese. Nel 1995 sbarca in Italia, al Milan. Saranno 5 anni importanti per l’africano, che segna 58 reti tra campionato e coppe. Storica la sua rete in un Milan-Verona del 1996-1997 in cui parte da solo dalla difesa, si fa tutto il campo palla al piede e conclude in porta. Chiude l’esperienza rossonera nel 2000 prima delle esperienze con Chelsea, Manchester City, Marsiglia e Al Jazira