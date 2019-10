Verona, Juric soddisfatto dopo la vittoria: le sue parole nel post gara

“La squadra ha fatto una partita molto seria, una bella prestazione. L’importante era fare tre punti, non era sufficiente fare solo belle prestazioni. Kumbulla? Quando facciamo le partitelle gli attaccanti non facevano mai gol e allora ho pensato che doveva restare con noi quest’anno. E’ un ragazzo maturo, molto serio, sta crescendo bene e ha caratteristiche buone”. Parla così ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Verona di Ivan Juric al termine della sfida vinta contro la Sampdoria. “I ragazzi si conoscono bene, le coppie vanno bene. In attacco scelgo in base alla settimana. Ma i sette dietro mi danno ampie garanzie. Stepinski? Lavora molto in allenamento, sono convinto che quando fai così non puoi che continuare a migliorare”.