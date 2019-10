Verona-Sampdoria, le parole di Di Francesco alla vigilia: ricordo di Giorgio Squinzi

“Il patron Squinzi è stato importante per me, ma in generale per il Sassuolo. La sua era una una presenza fondamentale”. Con queste parole, alla vigilia di Verona-Sampdoria, il tecnico dei blucerchiati ed ex nerovede, Eusebio Di Francesco, ricorda Giorgio Squinzi, scomparso mercoledì sera.

Passando alla gara in programma domani alle ore 18, l’allenatore dei blucerchiati pronuncia poche parole, ma d’impatto: “L’aspetto psicologico è fondamentale, dobbiamo approcciare bene alla gara, ma senza inquadrarla come la partita della vita perché potrebbe anche essere controproducente e gare ce ne sono ancora tante da disputare”.