Wolfsberger-Roma 0-1 diretta live: Spinazzola porta in vantaggio i giallorossi!

Wolfsberger-Roma diretta live – Dopo la Champions League si giocano interessanti partite valide per l’Europa League, la competizione entra ormai nella fase importante. In campo la Roma con la squadra di Fonseca intenzionata ad avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, di fronte una squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, il Wolfsberger. Qualche problema di troppo per i giallorossi che devono fare i conti con qualche infortunio, in particolar modo out il centrocampista Pellegrini, niente da fare per Mkhitaryan. Ecco le formazioni ufficiali del match.

28′ – SPINAZZOLA PORTA AVANTI I GIALLOROSSI. GOL FORTUNOSO DELLA ROMA CON IL TOCCO DI SPINAZZOLA, LA RESPINTA DI RITZMAIER E LA CARAMBOLA ANCORA SULL’ESTERNO GIALLOROSSO.

22′ – Wolfsberger pericolosissimo con il colpo di testa di Ritzmaier deviato da Fazio, bravissimo Mirante.

16′ – Ci prova Kluivert, palla larga.

12′ – Bel contropiede della Roma, Kluivert anticipato. Dopo un buon inizio degli austriaci, i giallorossi stanno venendo fuori.

1′ – PARTITI!

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. All. Struber

Roma (4-2-3-1): Mirante, Santon, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca